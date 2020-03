Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX konnte seine Talfahrt der letzten Tage gestern vorerst stoppen. Zuvor glich der Handelsverlauf einer Achterbahnfahrt. Zunächst startete der DAX deutlich im Plus, drehte dann stark ins Minus und konnte am Ende des Tages dennoch Zugewinne einfahren. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert an dieser Stelle Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.