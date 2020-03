Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) fragt bei den Banken in Österreich in der Corona-Krise jetzt öfter als sonst die aktuellen Geldbestände ab. Der österreichische Notenbankgouverneur und EZB-Rat Robert Holzmann hat am Mittwoch zudem festgehalten, dass der "Instrumentenkasten der Geldpolitik" nach wie vor sehr gut gefüllt sei."Die Geldpolitik hat ihre Grenzen noch lange nicht erreicht", erklärte ...

