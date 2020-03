FRANKFURT (Dow Jones)--Erneut abwärts geht es mit Europas Börsen am Mittwoch zum Start. "Aber das kann sich ja jede Minute wieder ändern", sagt ein Händler. Bei Kursschwankungen von über 500 Punkten am Tag und der sich ständig ändernden Nachrichtenlage sei es müßig, sich noch auf den Vortag zu beziehen. Die Erleichterungsrally an der Wall Street wurde wieder leicht abverkauft, dennoch sehe es im DAX so aus, als versuche er den Bereich um 8.500 Punkten als Boden auszubilden. Zum Start verliert der Index 3,6 Prozent auf 8.524 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 4,6 Prozent nach auf 2.414 Punkte.

Immer mehr Analysten setzen auf eine bevorstehende Rezession. Vor allem die konjunkturabhängigen Titel stehen daher weiter unter Druck. Demzufolge geht die Talfahrt bei den Minenwerten im Stoxx-600-Sektor der Basic Resources weiter, der Index gibt 5,7 Prozent ab. Nur über die Schärfe der Rezession wird nach gestritten. Eine "Mutter aller Rezessionen" wie man sie seit dem Krieg nicht mehr erlebt habe, erwartet Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW).

Bei Goldman Sachs ist die globale BIP-Prognose zumindest mit 1,25 Prozent Jahreswachstum noch positiv, allerdings auch von 1,9 Prozent drastisch gekürzt. Für das zweite Quartal sieht das Haus aber auch eine drastische Rezession, nur durch Aufholeffekte bis Jahresende wieder teilweise gutgemacht. S&P Global erwartet für ganz Asien-Pazifik ein Wachstum in 2020 von unterhalb 3 Prozent.

Die angekündigte Schließung der EU-Grenzen wird indes positiv aufgenommen. Stützend wirke auch, dass nun selbst die USA unter Präsident Trump den Ernst der Lage erkannt hätten. Dass hier aber mit 1.000 Dollar Helikoptergeld und nicht nationalen Reisebeschränkungen geantwortet werde, werfe eher neue Fragen auf.

Alles ruft nach Staatsgeld

Dazu stelle sich langsam die Frage der Finanzierbarkeit: "Wenn alle Branchen auf einmal Rettung vom Staat wollen, ist der genauso überfordert", sagt ein Händler. In den USA wollen die Hotelketten bereits 150 Milliarden Dollar vom Steuerzahler, bei den Airlines sind über 50 Milliarden im Gespräch und allein Boeing und die Luftfahrtindustrie wollen bislang 60 Milliarden Dollar. Die US-Regierung sieht das Hilfspaket bei rund 1 Billion Dollar. Der Markt könne daher als nächstes eine US-Schuldenkrise einpreisen, so die Befürchtung.

Als Zeichen der Entspannung wird der Anstieg der US-Renditen betrachtet. Nach der extremen Flucht in sichere Häfen nähern sich die 10-Jahres-Staatsanleihen wieder der 1-Prozent-Marke. Deren Rendite sprang mit Ankündigung der US-Hilfspakete von 0,722 auf 0,994 Prozent. Dies war der größte Sprung an einem Tag seit September 2008.

Überrascht über den "relativ glimpflichen" Ausblick von Deutz bei den finalen Zahlen äußert sich ein Händler: "Sie sehen zwar eine Corona-Belastung, wollen aber trotzdem weiter die Mittelfristziele bis 2022 erreichen". Dies impliziere die Erwartung einer starken Markterholung, da bereits 2019 rückläufige Auftragseingänge gebracht habe und für 2020 wegen Konjunktur und Corona ein Umsatzrückgang erwartet wird. Die Aktie rückt gegen den Markt um 8,7 Prozent vor.

Um 2,3 Prozent abwärts geht es mit den Aktien von Zara-Mutter Inditex. Die Jahreszahlen 2019 spielen wie derzeit fast immer keine Rolle. Der Ausblick auf die Folgen von Corona kommt dagegen schlecht an. So bildet Inditex Rückstellungen für eventuelle Krisenfolgen in Höhe von 287 Millionen Euro. Entsprechend wird damit die Marge zurückgehen. Da nun schon fast 3.800 Geschäfte geschlossen sind, brach der Umsatz Anfang März um 24 Prozent ein. "Die eigentlich schlechte Nachricht ist, dass der Online-Handel die Verluste im Präsenzgeschäft nicht auffangen kann", sagt ein Händler.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.414,24 -4,59 -116,26 -35,54 Stoxx-50 2.397,29 -3,78 -94,30 -29,55 DAX 8.523,99 -4,64 -415,11 -35,66 MDAX 18.270,60 -3,61 -684,01 -35,47 TecDAX 2.233,35 -2,72 -62,50 -25,92 SDAX 8.101,38 -2,53 -210,64 -35,25 FTSE 5.118,86 -3,32 -176,04 -29,80 CAC 3.839,74 -3,81 -152,03 -35,77 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,32 0,12 -0,56 US-Zehnjahresrendite 1,10 0,01 -1,58 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0982 -0,31% # 1,1062 -2,1% EUR/JPY 117,86 -0,23% 117,92 118,99 -3,3% EUR/CHF 1,0553 -0,19% 1,0560 1,0565 -2,8% EUR/GBP 0,9123 +0,02% 0,9110 0,8944 +7,8% USD/JPY 107,31 +0,04% 107,05 107,55 -1,4% GBP/USD 1,2038 -0,31% 1,2088 1,2366 -9,2% USD/CNH (Offshore) 7,0455 +0,23% 7,0414 7,0302 +1,1% Bitcoin BTC/USD 5.150,26 -5,66% 5.152,51 5.365,01 -28,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 26,09 26,95 -3,2% -0,86 -56,8% Brent/ICE 28,38 28,73 -1,2% -0,35 -56,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.503,64 1.534,12 -2,0% -30,48 -0,9% Silber (Spot) 12,40 12,73 -2,6% -0,33 -30,5% Platin (Spot) 657,10 668,45 -1,7% -11,35 -31,9% Kupfer-Future 2,22 2,32 -4,1% -0,10 -20,8% ===

