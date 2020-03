Ein skeptischer Analystenkommentar zur Luftfahrtbranche reißt die Aktien von Airbus und MTU Aero Engines weiter nach unten. Airbus-Titel fielen am Mittwoch in Paris um fünfzehn Prozent auf 53,59 Euro und standen damit so tief wie seit November 2016 nicht mehr. MTU-Aktien brachen in Frankfurt um bis zu 17,9 Prozent auf den tiefsten Stand seit...

Den vollständigen Artikel lesen ...