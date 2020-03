Das Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen gehen auch am Zahlungsdienstleister Wirecard nicht spurlos vorbei. Doch auch in der Krise wird gekauft und gezahlt - verstärkt auch online. Und dabei ist Wirecard oft dabei. Das Management sieht sich deshalb gedrängt, ein Update-Statement zum Coronavirus zu geben. Wirecard hatte nach dem letztjährigen PR-Desaster infolge der Turbulenzen nach den Vorwürfen der Financial Times versprochen, als Unternehmen transparenter zu werden und dadurch mehr Vertrauen ...

