Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen durchlebten einen durchwachsenen Handelsverlauf und endeten nur wenig verändert, so die Analysten der Nord LB.Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland seien am aktuellen Rand auf schwache -49,5 Punkte gefallen. Die Lage werde im Februar zwar nicht ganz so negativ beurteilt, mit -43,1 Zählern zeige aber auch diese Zeitreihe an, dass die Wirtschaft Deutschlands unter sehr großem Druck stehe. Die Zahlen würden sehr gut zu dem Bild passen, welches von den internationalen Aktienmärkten eskomptiert werde. ...

