NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler von 38 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Angesichts der vom Coronavirus-Ausbruch ausgelösten Lieferketten- und Nachfrage-Unterbrechungen habe er seine Gewinn- und Absatzschätzungen für die europäische Automobilbranche im Jahr 2020 gekürzt, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Wichtig sei aber die Feststellung, dass die Konzerne wesentlich besser positioniert seien als im Jahr 2007 vor der Finanzkrise./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

