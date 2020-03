MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Ifo Institut hat drastische Maßnahmen im Kampf gegen die Folgen der Coronakrise gefordert. "Wir müssen verhindern, dass die Wirtschaft durch kollabierende Unternehmen, Jobverluste und Panik im Finanzsektor in einen Abwärtsstrudel gerät", schrieb Ifo-Präsident Clemens Fuest in einem am Mittwoch veröffentlichten Gastbeitrag im "Handelsblatt". Seiner Einschätzung nach ist eine Kombination massiver Stützungsmaßnahmen notwendig, bei denen es auf Zielgenauigkeit und schnelles Handeln ankomme. Unter anderem sollen für Selbständige sowie kleine und mittlere Unternehmen für einige Monate alle Steuerzahlungen ausgesetzt werden, forderte Fuest.



"Mit der Coronakrise gerät Deutschland in eine komplexe Wirtschaftskrise, deren Dimensionen derzeit viele noch unterschätzen", schrieb der Ökonom. Die deutsche Wirtschaft sei einem simultanen Angebots- und Nachfrageschock ausgesetzt. Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass die Kreditversorgung der Wirtschaft gestört wird und die Staatsschuldenkrise im Euroraum zurückkehre.



"Wenn die Wirtschaftsaktivität nur für zwei Monate auf 65 Prozent des Normalniveaus zurückgeht und danach wieder wächst wie erwartet, würde die Wirtschaftsleistung für das Gesamtjahr um 5 Prozent schrumpfen", rechnete Fuest vor. Das wäre ein Einbruch wie im Finanzkrisenjahr 2009. "Es kann aber auch deutlich schlimmer kommen", warnte der Ifo-Chef.



Für Beschäftigte, die ihr Einkommen verlieren, sind nach Einschätzung des Ökonomen dringend Hilfen notwendig. Liquiditätshilfen und staatliche Garantien könnten eine Insolvenzwelle abwenden. Dass davon auch ausländische Banken profitierten, dürfe kein Hinderungsgrund sein, schreibt Fuest.



Darüber hinaus müssen die Staaten des Euroraums einschließlich der Europäischen Zentralbank (EZB) nach Einschätzung von Fuest klar signalisieren, "dass alle Länder konsequent gestützt werden und Ausfälle bei Staatsschulden ausgeschlossen sind."