HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich blickt wegen der Coronakrise vorsichtig aufs laufende Geschäftsjahr. "Die Folgen der globalen Ausbreitung des Coronavirus sind in ihrem Ausmaß zum gegenwärtigen Zeitpunkt (...) noch nicht absehbar", teilte das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Jahreszahlen für 2019 mit. Neue Prognosen für 2020 gab es angesichts dieser Unsicherheit nicht. Das Unternehmen verwies auf die im Dezember abgegebene Prognose, die allerdings die Folgen der Viruskrise noch nicht enthielt. Er glaube dennoch fest daran, "dass Jungheinrich diese außergewöhnliche Situation gut meistern wird", sagte Vorstandschef Lars Brzoska. "Wir bauen weiterhin auf unser integriertes Geschäftsmodell und investieren konsequent in wichtige Zukunftstechnologien."



Wegen der trüben konjunkturellen Lage hatte das Management Ende 2019 einen Rückgang von Umsatz und Ergebnis für 2020 antizipiert. So sollen die Erlöse zwischen 3,6 und 3,8 Milliarden Euro betragen, nach 4,07 Milliarden Euro im Vorjahr. Beim operativen Ergebnis (Ebit) hat sich Jungheinrich eine Spanne zwischen 150 bis 200 Millionen Euro vorgenommen nach 263 Millionen in 2019. Der Auftragseingang soll sich auf 3,5 bis 3,8 Milliarden Euro belaufen. Im Vorjahr betrug das Volumen hier 3,9 Milliarden Euro. Analysten hatten beim Umsatz und Ergebnis im vergangenen Jahr mit schwächeren Zahlen gerechnet./kro/mis

