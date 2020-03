CO.DON AG: Restrukturierungsmaßnahmen umgesetztDGAP-News: CO.DON AG / Schlagwort(e): Sonstiges CO.DON AG: Restrukturierungsmaßnahmen umgesetzt18.03.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CO.DON AG: Restrukturierungsmaßnahmen umgesetztBerlin / Teltow / Leipzig, am 18. März 2020 - Die CO.DON AG hat im Rahmen einer Analyse sämtlicher interner Strukturen und Geschäftsprozesse eine umfassende Restrukturierung umgesetzt und damit Maßnahmen zur langfristigen wirtschaftlichen Sicherung ergriffen.Kernaspekte sind die Konzentration auf die Senkung des monatlichen Finanzmittelverbrauchs durch die Verschlankung der Organisationsstrukturen und internen Prozesse sowie die Fokussierung aller Abteilungen auf eine maßgebliche und nachhaltige Absatzsteigerung in Deutschland und den erschlossenen oder sich in Erschließung befindlichen europäischen Zielmärkten. Unter anderem wurde die firmeninterne Forschung sowie die aktive Akquise im Bereich Auftragsproduktion und die Aktivitäten in Bezug auf Markteintrittsbemühungen in außereuropäische Märkte ressourcenbedingt bis zum Erreichen des Break Even reduziert.Tilmann Bur, Vorstand der CO.DON AG: "Realismus, Perspektive und letztendliche Profitabilität - dies sind die Eckpunkte der Neuausrichtung der CO.DON AG. Wir zählen zu den weltweit führenden Herstellern von Zelltransplantaten und haben ein EU-weit zugelassenes Produkt. Unsere Produktionsanlage bietet eine der weltweit modernsten Technologien zur Züchtung menschlicher Zellen. Darauf können wir mit Recht stolz sein. Im Zuge der notwendigen Restrukturierung haben wir jetzt das solide Fundament für eine Zukunftsstrategie unseres Unternehmens geschaffen."Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in über 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 15.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. Am Standort Leipzig errichtete CO.DON eine der weltweit größten und modernsten Anlagen für die Produktion von humanen Zellen im industriellen Maßstab für Eigen- und Auftragsproduktion. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Tilmann Bur.Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de.KontaktMatthias Meißner Director Corporate Communications Investor Relations / Public Relations T: +49 (0)30-240352330 F: +49 (0)30-240352309 E: ir@codon.de18.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1000373Ende der Mitteilung DGAP News-Service1000373 18.03.2020