LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone ist im Februar gefallen. Wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 1,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Januar hatte die Rate 1,4 Prozent betragen. Die Statistiker bestätigten damit eine erste Schätzung.



Teurer als ein Jahr zuvor waren im Februar vor allem Lebens- und Genussmittel. Dagegen gingen die Energiepreise leicht zurück. Dienstleistungen waren 1,6 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, während industriell gefertigte Güter nur 0,5 Prozent teurer waren. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel stieg von 1,1 auf 1,2 Prozent.



Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Teuerung von etwas weniger als zwei Prozent an. Diese Rate hat sie lange nicht mehr erreicht. Wegen der Nachfrageschwäche infolge der Virus-Krise und des Angebotsschubs infolge des Ölpreiskriegs zwischen Saudi-Arabien und Russland ist der Ölpreis sehr stark gefallen. Fachleute erwarten, dass dieser Effekt die Inflationsrate bald in Richtung der Nulllinie drücken wird./bgf/jkr/jha/