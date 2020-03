BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft als zentral in der Coronavirus-Krise bezeichnet. Altmaier sagte am Mittwoch in Berlin, er begrüße es daher ausdrücklich, dass die staatliche Förderbank KfW ihre Verfahren weiter straffe und bündele. "Anträge für die am vergangenen Freitag beschlossenen Hilfskredite sind ab sofort möglich und werden zügig bearbeitet. Das ist ein gutes Signal."



Die KfW und die Deutsche Kreditwirtschaft hatten mitgeteilt, dass Unternehmen in Deutschland ab sofort Hilfskredite beantragen können. Die Unterstützung werde über die Hausbanken beantragt.



Die Bundesregierung hatte angekündigt, Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen zu helfen. So sollen Jobs und Firmen geschützt werden. Viele Firmen geraten wegen der Coronavirus-Krise in Finanznöte, weil Aufträge wegbrechen oder es zu Liefer- und Produktionsengpässen kommt./hoe/DP/stk