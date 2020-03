ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS sieht sich auch für eine schwere Finanz- und Wirtschaftskrise infolge des neuartigen Coronavirus gerüstet. Die Bank habe im vergangenen Jahr ein hartes Kernkapital (CET1) von 5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, heißt es in einer Präsentation von Finanzchef Kirt Gardner zu einer Investorenkonferenz am Mittwoch. Einen Großteil der Summe hatte die UBS aber an ihre Aktionäre zurückgegeben. Die Belastung durch die derzeitige Krise wagte Gardner noch nicht vorauszusagen. Allerdings sei die UBS mit denjenigen Branchen, die von der Krise am stärksten betroffen seien, nur begrenzt im Geschäft.



Bisher habe es auch nur keine bis wenige Störungen im Kundengeschäft gegeben. Seit dem Ausbruch des Virus habe die Bank sehr hohe Geschäftsvolumina bewegt. Es seien zwar einige Kreditlinien gekürzt worden. Bei den besicherten, sogenannten Lombardkrediten, habe es aber bisher nur wenige Ausfälle gegeben./stw/eas/stk

