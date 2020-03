Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta010/18.03.2020/11:15) - Der Vorstand teilt mit, dass die Konzerngesellschaft Vossen GmbH & Co KG aufgrund der Schließung der Einzelhandelsgeschäfte der Textilbranche in Österreich, Deutschland und anderen Ländern, bedingt durch die COVID-19 Pandemie, ihre Produktion stark zurückfahren wird. Aus diesem Grund sind in Abstimmung mit dem Betriebsrat Anträge auf Kurzarbeit in Österreich und Deutschland in Vorbereitung.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mag. Friedrich Schopf, Vorstand, Wiener Straße 435, 4030 Linz, Tel.: +43 (732) 3996 277, E-Mail: schopf@linz-textil.at



Linz, am 18. März 2020 Linz Textil Holding Aktiengesellschaft Wiener Straße 435 4030 Linz, Östereich www.linz-textil.at



(Ende)



Aussender: Linz Textil Holding AG Adresse: Wiener Straße 435, 4030 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Otmar Zeindlinger Tel.: +43 732 3996538 E-Mail: zeindlinger@linz-textil.at Website: www.linz-textil.com



ISIN(s): AT0000723606 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1584526500264



