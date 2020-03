Bei der Linz-Textil-Konzerngesellschaft Vossen GmbH & Co KG wurde aufgrund der Schließung der Einzelhandelsgeschäfte der Textilbranche in Österreich, Deutschland und anderen Ländern, bedingt durch die COVID-19 Pandemie, die Produktion stark zurückfahren. Aus diesem Grund sind in Abstimmung mit dem Betriebsrat Anträge auf Kurzarbeit in Österreich und Deutschland in Vorbereitung, wie es heißt.

