Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat die Bereitschaft der Europäischen Zentralbank (EZB) bekräftigt, für eine ungestörte Übertragung ihrer Geldpolitik in alle Euro-Länder zu sorgen. In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit forderte sie außerdem eine starke, möglichst europäische Antwort der Finanzpolitik auf die Coronakrise.

"Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, um Marktverwerfungen entgegenzutreten, die die geldpolitische Transmission stören, denn sonst kann die Geldpolitik nicht funktionieren", sagte Schnabel dem Blatt. Am Morgen hatte sich die EZB bereits genötigt gesehen, diesen Punkt noch einmal in einer Pressemitteilung herauszustellen, und zwar in Reaktion auf Äußerungen des österreichischen EZB-Ratsmitglieds Robert Holzmann in einem Zeitungsinterview.

Die EZB hatte am vergangenen Donnerstag ein großes Paket verabschiedet, um die Märkte zu beruhigen. Doch das verfing nicht, wie sinkende Aktienkurse zeigten. Es scheine, "dass nicht alle Marktteilnehmer sämtliche Komponenten des Programms sofort verstanden haben", sagt Schnabel.

Die EZB-Direktorin forderte von den europäischen Regierungen ein gemeinsames Handeln in der Coronakrise. "Es braucht jetzt europäische Solidarität, auch finanziell", sagt Schnabel. Sie warnte davor, die Macht der Notenbanken in der Krise zu überschätzen: "Die Geldpolitik kann diese Krise nicht allein beheben. Wir benötigen zusätzlich eine starke fiskalische Antwort, idealerweise auf europäischer Ebene", sagte sie.

March 18, 2020 06:24 ET (10:24 GMT)

