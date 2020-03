Guten Tag,keine Frage, die USA geben alles! Bis zu 1 Billion Dollar (eintausend Milliarden) sollen bereitgestellt werden, falls es notwendig wird. Dabei sollen 500 Mrd. Dollar an die Bevölkerung, 200-300 Mrd. Dollar an Unternehmen und 50-100 Mrd. Dollar an die Luftfahrtbranche verteilt werden. Nach dem Zinsschritt und dem Anleihekaufprogramm folgt nun möglicherweise also das "Helikoptergeld" in Form von Schecks an die Bevölkerung.So etwas gab es schon einmal, nämlich während der Großen Rezession von 1929, wo pro Familie 300-600 und 300 Dollar pro Kind verteilt wurden sowie im Jahre 2001 nach den Terroranschlägen, wo 300 Dollar/Haushalt verschenkt wurden. Die Wirkung solcher Schritte bleibt umstritten, sorgen aber unter der Bevölkerung zumindest für ein Gefühl der Erleichterung. Ob wir in Europa diesen Schritt gleichfalls in Erwägung ziehen, bleibt abzuwarten, aus unserer Sicht ist es eher unwahrscheinlich, weil uns der Pragmatismus dafür fehlt.

