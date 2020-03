Berichte über eine mögliche Schließung der Handelsplätze in Deutschland und den USA belasten heute die Aktie der Deutschen Börse. Die massiven Verwerfungen und sinkende Provisionen könnten zu einer Schließung führen, so Gerüchte. DER AKTIONÄR hat nachgefragt. Macht eine Schließung der Börse überhaupt Sinn? Jetzt stürzt auch die Börse selbst ab: Die Aktien der Deutschen Börse haben ihre Talfahrt am Mittwoch als zweitschwächster Wert im DAX fortgesetzt. Die Aktie fällt um über 14 Prozent und rutscht ...

