BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nachdem die EU-Staaten sich im Kampf gegen Covid-19 auf einen weitreichenden EU-Einreisestopp verständigt haben, fordert SPD-Europapolitiker Jens Geier eine Ende der Kontrollen innerhalb Europas. "Von einem weiteren Aussetzen des Schengener Abkommens" sollten die Länder nun absehen", sagte Geier am Mittwoch in Brüssel. "Kontrollen gegen die Ausbreitung des Virus sind nicht an nationalstaatlichen Grenzen am wichtigsten, sondern an den Schnittstellen zu Risikogebieten mit Infizierten."



Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hatten zuletzt etliche EU-Staaten Grenzkontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengenraum eingeführt oder die Grenzen weitgehend geschlossen. Die EU-Kommission betonte stets, Waren müssten frei fließen können. Um die Ausbreitung der Krankheit zu begrenzen und zu gewährleisten, dass Menschen und vor allem Waren an ihr Ziel kommen, schlug Kommissionschefin Ursula von der Leyen zweierlei vor: ein weitreichendes Einreiseverbot für Bürger der allermeisten Nicht-EU-Staaten und Leitlinien für die Grenzkontrollen. Beides wurde am Dienstag von den EU-Staats- und Regierungschefs gebilligt.



Geier forderte, die EU-Kommission müsse die Umsetzung der Leitlinien nun durchsetzen. Es müsse sichergestellt werden, dass der Warenverkehr über innereuropäische Grenzen weiter funktioniere. "Produkte, die heute in Italien gebraucht werden, können morgen in Deutschland benötigt werden und übermorgen in Frankreich, Spanien oder Österreich - darunter fällt vor allem medizinische Ausrüstung."/wim/DP/mis