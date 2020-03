BERLIN (dpa-AFX) - Die rund 850 000 Beschäftigten im Baugewerbe müssen wohl etwas länger auf die nächste Lohnerhöhung warten. Aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die Branche den für Donnerstag angesetzten Start der Tarifverhandlungen abgesagt. Stattdessen wollen beide Seiten "die Situation im Baugewerbe und den Ablauf der Tarifverhandlungen in einem als Videokonferenz durchgeführten Spitzengespräch am 19. März 2020 erörtern", wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, die IG Bauen-Agrar-Umwelt und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe am Mittwoch gemeinsam mitteilten.



Sofern es die Umstände erlaubten, sei der Verhandlungsbeginn nun für April 2020 vorgesehen, hieß es. "Die Tarifpartner reagieren mit der Verschiebung verantwortungsbewusst auf die besondere Pandemie-Lage." Die Gewerkschaft hatte zuvor 6,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten gefordert, mindestens aber 230 Euro monatlich./maa/DP/mis