BANX GmbH: BANX macht Direkthandel an der Börse Moskau möglich

18.03.2020

BANX bietet direkten Zugang zur Moskauer Börse an

Für deutsche Anleger war der direkte Handel am russischen Kapitalmarkt zumeist bislang sehr kostenintensiv und kompliziert. Der Düsseldorfer Online-Broker BANX bietet jetzt allen Kunden einen preislich hoch attraktiven und unmittelbaren Zugang zur Moskauer Börse an. Damit verfügen ab sofort auch heimische Investoren über die Möglichkeit, effizient am Finanzzentrum des flächenmäßig größten Landes der Welt zu traden.

Traditionell ist die russische Wirtschaft sehr stark im Bereich der Rohstoff- und Energieförderung aufgestellt. Entsprechend werden die Aktien von weltweit bekannten Gas- und Ölkonzernen wie Gazprom, Lukoil und Rosneft unter hohen Umsätzen an der Moskauer Börse gehandelt. Zudem werden hier die Aktien von vielen bedeutenden Bergbau- und Rohstoffunternehmen wie ALROSA, Nomickel notiert. Deutsche Anleger, die ihr Depot nun mit diesen und viel mehr Rohstoffaktien breiter diversifizieren möchten, haben nun die Möglichkeit dieses Vorhaben mit dem deutschen Online-Broker BANX schnell, günstig und einfach in die Tat umzusetzen. Zudem bietet der Moskauer Kurszettel viele weitere interessante Titel aus dem Finanz-, Telekommunikations- und Internetsektor an wie die MTC, Sberbank und Yandex an.

Extrem wettbewerbsfähige Konditionen

Zum Start bietet BANX für den direkten Handel an der russischen Börse sehr günstige Konditionen an. Pro Trade betragen die Kosten lediglich 0,14 % Prozent des Ordervolumens oder mindestens 500 Rubel. Beim aktuellen Umrechnungskurs von ca. 85.00 Rubel je Euro entsprechen 500 Rubel nur 5,88 Euro. Bei Devisenorders in russischen Rubel, wie zum Beispiel bei den Devisenpaaren EUR/RUB und USD/RUB werden lediglich 300 Rubel berechnet.

Somit können deutsche Anleger ab sofort noch besser direkt am russischen Kapitalmarkt investieren. Werden an den deutschen und US-Börsen häufig nur ADR-Zertifikate auf Aktien wie Gazprom und Lukoil gehandelt, so besteht nun die Möglichkeit, sich ohne Umwege an diesen Konzernen zu beteiligen. Viele russische Aktien sind gemessen am KGV und anderen fundamentalen Kennziffern extrem niedrig bewertet. Zudem verfügt Russland über riesige Rohstoff- und Energiereserven, weshalb hier ein Engagement sicherlich zumindest überdenkt werden sollte.

BANX bietet ein umfassendes Komplettangebot für alle Anleger

Aber auch außerhalb des russischen Aktienmarktes ist der Online-Broker BANX für private und institutionelle Investoren extrem attraktiv. Neben einen kostengünstigen Direktzugang zu mehr als 120 Börsenplätzen bietet BANX zahlreiche Extras wie die preisgekrönte Handelsplattform Trader Workstation (TWS) kostenlos an. Mit der TWS handeln alle Kunden mit einer extrem leistungsfähigen Software, die Realtimekurse mit Orderbucheinsicht, Echtzeitcharts und zahlreiche weitere Analysetools bietet.

Außerdem ist BANX für einen erstklassigen Kundenservice bekannt, welcher neben kostenlosen und unabhängigen Analysen im Aktien- und Optionenbereich ist für alle Kunden der persönliche Kontakt mit BANX selbstverständlich möglich. Dieser umfasst umfangreiche Servicedienstleistungen wie zum Beispiel die Fernwartung, falls Klienten Unterstützung bei technischen Fragen benötigen.

Kontaktmöglichkeiten für Presseanfragen:
BANX GmbH
Tel.: 0211 - 971 77 850
Internet: www.banxbroker.de