BERLIN (dpa-AFX) - Nachdem Bayern und Mecklenburg-Vorpommern eine Verschiebung ihrer Abiturprüfungen angekündigt haben, wird beraten, welche Folgen das für die vereinbarten gemeinsamen Abiturtermine der Länder hat. Man kläre diese Frage gerade, sagte ein Sprecher der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) am Mittwoch.



Für die Organisation der Prüfungen ist zwar jedes Bundesland selbst zuständig. In Mathematik und Deutsch sollte aber nach den bisherigen Plänen in den meisten Bundesländern am gleichen Termin das Abitur geschrieben werden: Das Deutsch-Abitur am 30. April, das in Mathematik am 5. Mai. Zudem gibt es weitere zentrale Termine für Englisch (24. April oder 8. Mai) und Französisch (28. April und 11. Mai).



Bayern hatte am Mittwoch angekündigt, den Beginn der Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai zu verschieben. Auch Mecklenburg-Vorpommern hatte eine Verschiebung beschlossen und am Dienstag mitgeteilt, dass es im März und April keine Prüfungen zur Mittleren Reife und zum Abitur geben werde./jr/DP/mis