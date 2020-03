FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Banken im Euroraum decken sich wegen hoher Unsicherheit infolge der Virus-Krise mit erheblicher Dollar-Liquidität ein. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, besorgten sich die teilnehmenden Banken insgesamt rund 112 Milliarden US-Dollar über eine spezielle Kreditlinie zwischen großen Zentralbanken. Es ist die größte abgerufene Dollarsumme seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008.



Nach Notenbankangaben erhielten 44 Banken 75,8 Milliarden Dollar für knapp drei Monate, während 22 Institute für eine Woche 36,3 Milliarden Dollar abfragten. Die zu zahlenden Zinssätze betragen 0,38 Prozent beziehungsweise 0,45 Prozent. Die Dollarbeträge kommen von der US-Notenbank und werden über die EZB an die Geldhäuser weitergeleitet.



Hintergrund der großen Nachfrage nach der amerikanischen Leitwährung ist der hohe Liquiditätsbedarf auf Banken- und Unternehmensebene. In der US-Währung wird ein erheblicher Teil der globalen Finanz- und Handelsgeschäfte abgewickelt. Die Finanzierung dieser Geschäfte funktioniert normalerweise reibungslos. In den vergangenen Tagen sind die Zinssätze für Dollar-Liquidität aber erheblich gestiegen, was auf Verspannungen in diesem Marktsegment hindeutet. Ähnlich war es, wenn auch aus anderen Gründen, während der Finanzkrise vor gut zehn Jahren./bgf/jsl/jha/

