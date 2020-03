ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland will heimischen Unternehmen und Arbeitnehmern wegen der Coronakrise mit rund zwei Milliarden Euro unter die Arme greifen. Primäres Ziel sei die Auszahlung der Löhne an die Arbeitnehmer der Geschäfte und Unternehmen die wegen der Coronavirus-Pandemie schließen müssen. Auch alle anderen Betrieben soll geholfen werden, die Belegschaft nicht zu entlassen. "Ziel ist die Arbeitsplätze zu sichern", sagte der griechische Finanzminister Christos Staikouras im Staatsfernsehen am Mittwoch weiter.



Die Coronakrise dürfte das Land besonders hart treffen: Griechenland war nach der langjährigen Schuldenkrise mit Rezzession und harten Einschnitten gerade erst wieder auf Erholungskurs geschwenkt.



Etwa 220 000 Unternehmen mit 600 000 Arbeitnehmern sind bereits wegen der Coronakrise geschlossen worden. Tausende andere Unternehmen mit 200 000 Arbeitnehmern leiden durch die Schließung dieser Betriebe, teilte die Finanzminister mit. Der griechische Vize- Regierungschef Adonis Georgiadis warnte: "Wer Arbeitnehmer entlässt wird keine Unterstützung erhalten". Alle Arbeitnehmer, deren Betriebe geschlossen wurden, sollen für den Zeitraum 15. März bis 30. April 800 Euro erhalten, hieß es.



An Mittwoch wurden in Griechenland alle Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Bars, Tavernen, Restaurants und Nachtclubs sind bereites am vergangenen Wochenende geschlossen worden./tt/DP/jha