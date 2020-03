FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom schließt wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Filialen in Deutschland. Dies gelte vom 18. März bis auf weiteres, teilte der DAX-Konzern mit. Die Kunden sollen weiterhin an den Hotlines, online und über soziale Medien betreut werden. Mit der Entscheidung komme der Konzern seiner Fürsorgepflicht für Mitarbeiter und Kunden nach.

Der Verkauf und Service in den rund 500 eigenen Shops seien eingestellt worden. Dies betreffe auch die rund 200 Partneragenturen in Deutschland. Der Konzern arbeite mit Behörden an Lösungen, um demnächst einige Läden als Grundversorgung für die Bevölkerung wieder zu eröffnen.

Die Telekom hat laut Mitteilung auch in den Niederlanden alle Filialen geschlossen und in den USA 80 Prozent der Shops.

March 18, 2020

