Der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp (FDP), schließt Ausgangssperren als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie nicht aus. "Das wird von der Disziplin der Bürgerinnen und Bürger abhängen", sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in Düsseldorf.



Das sei aber auch keine Maßnahme, die man isoliert als einzelnes Bundesland beschließen könne. "Das ist etwas, was wir koordiniert im Rahmen der Bundesländer tun müssen", so Stamp. "Und hierzu ist der Ministerpräsident und sind wir mit den anderen Bundesländern auch im permanenten Austausch", fügte er hinzu.