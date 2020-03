NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 120 auf 108 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Coronavirus-Krise berge erhebliche Gefahren für das Aktienrückkaufprogramm des Rückversicherers, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Morris nahm es aus seinem Bewertungsmodell bereits heraus. Generell stimmten ihn die Finanzen der Swiss Re aber weiter zuversichtlich. Auch die Dividende sehe er nicht in Gefahr./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561

