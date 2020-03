Frankfurt (awp/awp/sda/reu) - Der Autozulieferer Bosch fährt wegen der Corona-Pandemie in einzelnen Werken in Frankreich, Italien und Spanien die Produktion herunter oder setzt sie vorübergehend aus. Das erklärte eine Sprecherin des Unternehmens am Mittwoch.Mit Kunden und Arbeitnehmervertretern werde die aktuelle Situation ...

