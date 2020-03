HELLA GmbH & Co. KGaA: COVID-19-Pandemie zwingt zu Kurzarbeit; Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr werden infolge der Pandemie voraussichtlich nicht erreichtDGAP-Ad-hoc: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung HELLA GmbH & Co. KGaA: COVID-19-Pandemie zwingt zu Kurzarbeit; Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr werden infolge der Pandemie voraussichtlich nicht erreicht18.03.2020 / 12:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.HELLA GmbH & Co. KGaA: COVID-19-Pandemie zwingt zu Kurzarbeit; Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr werden infolge der Pandemie voraussichtlich nicht erreicht- Umfangreiches Maßnahmenpaket zur Einsparung von Personal- und Sachkosten beschlossen; Kurzarbeit an inländischen Standorten in Vorbereitung; weitere Maßnahmen wie Produktionsstilllegungen zu erwarten- Umsatz und die um Restrukturierungsmaßnahmen und Portfolioeffekte bereinigte EBIT-Marge liegen auf Gesamtjahressicht voraussichtlich unterhalb der ursprünglich prognostizierten BandbreiteLippstadt, 18.03.2020. Die Geschäftsführung der HELLA GmbH & Co. KGaA hat angesichts der COVID-19-Pandemie und den hieraufhin getroffenen weltweiten Reaktionsmaßnahmen, insbesondere der zunehmenden Anzahl von Produktionsstilllegungen auf Kundenseite, der voraussichtlichen Störungen der globalen Logistikketten und des damit zu erwartenden verstärkten Nachfragerückgangs, ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur weiteren Einsparung von Personal- und Sachkosten beschlossen. Darüber hinaus ist Kurzarbeit an inländischen Standorten in Vorbereitung. Die Geschäftsführung zieht weitergehende Maßnahmen konkret in Betracht, zu denen auch Kurzarbeit an anderen Standorten sowie die vorübergehende Schließung eigener Produktionsstätten gehören können.Das Unternehmen erwartet, dass der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz infolge der Pandemie unterhalb der ursprünglich prognostizierten Bandbreite von rund 6,5 Milliarden Euro bis 7,0 Milliarden Euro liegen wird. Da aktuell nur eine eingeschränkte Visibilität bzgl. der Folgen der Pandemie gegeben ist, lässt sich die Höhe momentan nicht genauer beziffern. Je nach Verlauf und Dauer der Geschäftseinbußen wird voraussichtlich auch die um Restrukturierungsmaßnahmen und Portfolioeffekte bereinigte EBIT-Marge die ursprünglich prognostizierte Zielgröße von 6,5 Prozent bis 7,5 Prozent deutlich unterschreiten.Die Neun-Monats-Ergebnisse für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 haben sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Näheres hierzu wird in der heutigen Pressemitteilung veröffentlicht; die detaillierte Veröffentlichung der Neun-Monats-Ergebnisse erfolgt wie geplant am 2. April 2020.***18.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Str. 75 59552 Lippstadt Deutschland Telefon: +49 (0)2941 38-7125 Fax: +49 (0)2941 38-6647 E-Mail: Investor.Relations@hella.com Internet: www.hella.de/ir ISIN: DE000A13SX22 WKN: A13SX2 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1000479Ende der Mitteilung DGAP News-Service1000479 18.03.2020 CET/CEST