Terminmarkt: Preiseinbruch und Bereinigung nach dem Stichtag der Datenerhebung Der Preis stieg zum Stichtag der Datenerhebung am 10. März um 11 $ an, während die Spekulanten netto 22 Tsd. Kontrakte abbauten. Dies zeigt weiterhin starke physische Nachfrage und hohe Nachfrage in ETFs. Die Daten der BIG4 lassen auf keine Manipulation über den Terminmarkt schließen. Insgesamt gab es zumindest am Dienstag, dem 10. März, noch jede Menge Bullen in diesem Markt und somit jede Menge Potenzial für einen Long ...

