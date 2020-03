Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung rechnet für dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit einem Abschwung. Das gab das Institut in einer Pressemitteilung bekannt. Die bisherige Konjunkturprognose des IMK von einem Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent sei nicht mehr zu erreichen. In der neuen Prognose, die derzeit erstellt wird, rechnen die Düsseldorfer Konjunkturforscher nunmehr mit einem Abschwung für 2020.

Erst gegen Ende des Jahres dürfte eine Wachstumserholung einsetzen, bei der zum Teil Konsum- und Investitionsausgaben nachgeholt werden. "Bisher war die kraftvolle Binnennachfrage die entscheidende Stütze der Konjunktur", sagte Peter Hohlfeld, Referatsleiter für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen am IMK. "Angesichts der Beeinträchtigung der Wirtschaftsaktivität durch das Coronavirus dürfte aber auch die Binnennachfrage unter Druck geraten und somit die konjunkturelle Dynamik im laufenden Jahr deutlich schwächer als im Vorjahr ausfallen."

Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in nächster Zeit in eine Rezession gerät, ist laut IMK bereits vor den jüngsten Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus wie Schul- und Grenzschließungen spürbar gewachsen. Das zeigen den Angaben zufolge die neuesten Werte des von dem Institut erhobenen Konjunkturindikators, der für die drei Monate von März bis Ende Mai ein Rezessionsrisiko von 34,8 Prozent anzeigt - nach 23,3 Prozent im Februar.

Allerdings verwiesen die Experten des IMK auf die sehr hohe Geschwindigkeit der aktuellen Entwicklungen, die vom aktuellen Indikatorwert noch nicht erfasst seien. "Wir werden derzeit von den schlechten wirtschaftlichen Nachrichten in Zusammenhang mit der Corona-Krise buchstäblich überrollt", sagte der Wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. "Die Schließung von Kultureinrichtungen, Bars und das Wegbleiben von Kunden in Restaurants sind in verfügbaren ökonomischen Daten noch nicht enthalten und werden deshalb auch von dem Konjunkturindikator nicht abgebildet."

Berücksichtige man die zur Verfügung stehenden Informationen jenseits harter Daten mit, so werde "die deutsche Wirtschaft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Frühjahrsquartal schrumpfen". Dass die Rezessionswahrscheinlichkeit deutlich zugenommen hat, beruht nach Analyse des IMK in erster Linie auf den starken Verlusten an den Aktienmärkten. Hinzu kämen die sinkende Zahl offener Stellen und ein Rückgang der Auftragseingänge aus dem Inland.

