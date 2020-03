Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Unternehmen, Selbständige und Freiberufler können ab sofort Anträge für Hilfskredite stellen, um Liquiditätsengpässe aufgrund der Corona-Epidemie in Deutschland zu vermeiden. Die deutsche Kreditwirtschaft und die KfW betonten am Mittwoch, sie wollten die Hilfskredite effektiv und unkompliziert umsetzen. Die Kreditgenehmigungsprozesse würden vereinfacht und ein KfW-Sonderprogramm mit höherer Risikotoleranz eingeführt werden.

Deutschland stehe wegen des Coronavirus nicht nur medizinisch vor einer Krise, sondern befinde sich auch in einer nie dagewesenen Unsicherheit in der Realwirtschaft und Verwerfungen an den Kapitalmärkten. "Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft, wie sie die Bundesregierung auf den Weg bringt, sind notwendig", so die KfW und Kreditwirtschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Kreditwirtschaft und die KfW müssten nun an einem Strang ziehen. Die Förderkredite, die die KfW im Auftrag der Bundesregierung den Unternehmen zur Verfügung stellt, würden durch die deutschen Kreditinstitute an ihre Kunden weitergeleitet werden.

"Wir übernehmen Verantwortung und tun alles, um Unternehmen in Deutschland zu helfen und sie schnell mit Liquidität zu versorgen", erklärte Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW.

Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, dem diesjährigen Federführer der Deutschen Kreditwirtschaft, betonte, dass die deutschen Banken und Sparkassen als verlässlicher Partner der Unternehmen bereitstünden, um sie in der Krise zu unterstützen.

In der ersten Phase hat die KfW ihre bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um den Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern, darunter den KfW-Unternehmerkredit für Bestandsunternehmen, den ERP-Gründerkredit-Universell für junge Unternehmen sowie den KfW-Kredit für Wachstum für größere Unternehmen.

Diese Kredite aus der Phase 1 können die Unternehmen, Freiberufler und Selbständige über ihre Hausbanken beantragen. Für die Gewährung von Haftungsfreistellungen würde die Risikobewertung der Hausbank übernommen, um eine zügige Auszahlung des haftungsfreigestellten KfW-Förderkredits zu erreichen.

Darüber hinaus werde die KfW für kleine und mittlere sowie für große Unternehmen ein neues KfW-Sonderprogramm mit erhöhter Risikotoleranz einführen. Dieses soll von Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die durch die Corona-Krise in größere Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind, heißt es in der Pressemitteilung.

Überdies wird die KfW für größere Unternehmen Direktbeteiligungen im Rahmen von Konsortialfinanzierungen anbieten. Erste Anträge für Konsortialfinanzierungen lägen der KfW bereits vor.

