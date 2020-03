Heute hat die Zahl der Infektionen 200.000 überschritten, da sich das neue Coronavirus weltweit weiter ausbreitet. Das Coronavirus COVID-19 betrifft insgesamt 169 Länder. Die WHO hat das Virus in der vergangenen Woche zu einer globalen Pandemie erklärt. Die tatsächliche Zahl der Infektionen ist angesichts der unterschiedlichen Testmethoden in den einzelnen Ländern wahrscheinlich deutlich höher. Heute hat die Zahl der infizierten Fälle einen Rekordstand erreicht. Quelle: Worldmeter

