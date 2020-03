DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:23 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 0,00 0% -16,69% S&P-500-Future 2.403,75 -3,35% -25,66% Euro-Stoxx-50 2.380,66 -5,92% -36,43% Stoxx-50 2.359,80 -5,29% -30,66% DAX 8.442,03 -5,56% -36,28% FTSE 5.019,68 -5,20% -29,80% CAC 3.754,20 -5,95% -37,20% Nikkei-225 16.726,55 -1,68% -29,29% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 169,64 -2,29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,46 26,95 -9,2% -2,49 -59,5% Brent/ICE 27,36 28,73 -4,8% -1,37 -57,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.516,03 1.534,12 -1,2% -18,09 -0,1% Silber (Spot) 12,35 12,73 -3,0% -0,38 -30,8% Platin (Spot) 646,80 668,45 -3,2% -21,65 -33,0% Kupfer-Future 2,21 2,32 -4,6% -0,11 -21,2%

Mit den Ölpreise geht es steil abwärts. Beobachter verweisen auf den Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland sowie Angst vor einem rezessionsbedingten Nachfrageeinbruch als Folge der Corona-Pandemie. Nachdem der Preis für die US-Sorte WTI unter die Unterstützung bei 25,06 Dollar je Barrel gefallen sei, könnte der Weg frei sein bis auf 22 Dollar, sofern Saudi-Arabien und Russland ihren Streit nicht beilegten, sagt Naeem Aslam von Avatrade.

Auch Gold steht erneut unter Druck. Für John D. Herrmann, Zinsstratege bei MUFG, signalisiert der fallende Goldpreis bei gleichzeitig fallenden Aktienkursen ein "großes Risk-Off-Ereignis". Der US-Wirtschaft stehe eine drastische Abkühlung bevor. Eine etwaige Erholung dürfte U-förmig, also langsam, verlaufen, prognostiziert der Stratege.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit deutlichen Verlusten dürften die US-Börsen in den Mittwochshandel starten. Damit dürfte die Gegenbewegung vom Dienstag, befeuert von einem Stimulipaket der US-Regierung zur Bewältigung der Coronavirus-Krise, nicht mehr als ein Zwischenspiel gewesen sein. Ohnehin hatten die Kurse trotz kräftiger Gewinne den zweistelligen Einbruch vom Montag längst nicht wettgemacht. Nach Aussage von Beobachtern sind die Anleger noch immer verunsichert von der rasanten Ausbreitung der Virus-Pandemie. Dazu komme, dass Unterstützungsprogramme Zeit brauchten, um Wirkung zu zeigen.

Unter den Einzelwerten verlieren Tesla vorbörslich rund 10 Prozent. Auf Anordnung der zuständigen Polizeibehörden, die eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern wollen, muss der Hersteller von Elektroautos sein Werk im kalifornischen Freemont doch schließen. Eigentlich hatte Tesla-Chef Elon Musk die Produktion aufrechterhalten wollen, trotz der Aufforderung der Behörden, "nicht notwendige" Geschäftstätigkeiten einzustellen und die Mitarbeiter zu ihrer Sicherheit nach Hause zu schicken.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Baubeginne/-genehmigungen Februar Baubeginne PROGNOSE: -4,9% gg Vm zuvor: -3,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,3% gg Vm zuvor: +9,2% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Verluste am Mittwochmittag weiter aus. Weiter herrscht Panik-Stimmung vor. Immer mehr Analysten setzen auf eine bevorstehende Rezession, einige Beobachter schließen selbst eine Depression nicht mehr aus. Derweil geht es mit den Renditen an den Anleihemärkten nach oben. Auf den ersten Blick ergibt dies angesichts der Rezessionsgefahren wenig Sinn. Im Handel wird indes auf zunehmende Firesales auch bei Staatsanleihen von Anlegern verwiesen, die dringenden Liquiditätsbedarf hätten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt am Mittag bei minus 27 Basispunkten und damit 13 Basispunkte höher als am Vortag.

Am Aktienmarkt brechen Deutsche Börse um 12,3 Prozent ein, LSE fallen um 11 Prozent. Nicht nur haben viele Länder Leerverkäufe weiter eingeschränkt, hinzu gesellt sich die Befürchtung erzwungener Börsenschließungen. Während konjunkursensible Aktien massiv abverkauft werden, legt der Telekomsektor als potenzieller Nutznießer des Trends zum Home Office um 1,8 Prozent zu. Telefonica steigen 2,9 Prozent, Telecom Italia um 5,2 Prozent. Überrascht über den "relativ glimpflichen" Ausblick von Deutz bei den endgültigen Zahlen äußert sich ein Händler: "Sie sehen zwar eine Corona-Belastung, wollen aber trotzdem weiter die Mittelfristziele bis 2022 erreichen." Die Aktie rückt gegen den Markt um 2 Prozent vor. Um 1,5 Prozent abwärts geht es mit den Aktien von Zara-Mutter Inditex, trotz starker Jahreszahlen 2019. Inditex bildet Rückstellungen für eventuelle Krisenfolgen in Höhe von 287 Millionen Euro. Entsprechend wird damit die Marge zurückgehen. Da nun schon fast 3.800 Geschäfte geschlossen sind, brach der Umsatz Anfang März um 24 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:44 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0980 -0,33% 1,1208 1,1062 -2,1% EUR/JPY 117,87 -0,22% 119,13 118,99 -3,3% EUR/CHF 1,0551 -0,20% 1,0549 1,0565 -2,8% EUR/GBP 0,9233 +1,22% 0,9064 0,8944 +9,1% USD/JPY 107,35 +0,09% 106,32 107,55 -1,3% GBP/USD 1,1890 -1,54% 1,2366 1,2366 -10,3% USD/CNH (Offshore) 7,0485 +0,27% 7,0100 7,0302 +1,2% Bitcoin BTC/USD 5.110,26 -6,40% 4.855,76 5.365,01 -29,1%

Der Dollar verteidigt die am Vortag erreichten Gewinne zum Euro. Beobachter sehen jedoch noch Aufwertungspotenzial im Greenback. Sollte die Nachfrage für den US-Dollar als vermeintlich sicherer Hafen anhalten, dann könnte der Euro in Richtung der Marke von 1,05 Dollar fallen, so Derek Halpenny, Head of Research for Global Markets bei MUFG. Hintergrund sei die Sorge, dass die Coronavirus-Pandemie deutliche konjunkturelle Folgen nach sich dürfte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit kräftigen Abgaben haben die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte den Handel beendet. Die Volatilität blieb mit den Entwicklungen rund um die Coronavirus-Pandemie hoch, zwischenzeitliche Gewinne in Schanghai und Tokio konnten nicht behauptet werden. Beobachter verwiesen auf die ungebremste Ausbreitung des Coronavirus vor allem in Europa und den USA. Die Maßnahmen zur Eindämmung haben massive Auswirkungen auf die Wirtschaft und das öffentliche Leben in den betroffenen Ländern. Die sich daraus ergebenden Folgen sind noch nicht absehbar, weshalb fiskalische und geldpolitische Stimuli bislang verpufft sind. In Tokio brach die Softbank-Aktie um 11 Prozent ein. Die Coronavirus-Pandemie habe Bedenken in Bezug auf den Wert einiger Beteiligungen aufkommen lassen, hieß es zur Begründung. Die Samsung-Aktie reduzierte sich in Seoul um 4,9 Prozent. Hintergrund waren Berichte, wonach der Konzern wegen der Coronavirus-Pandemie vorübergehend alle Produktionsstätten in den USA schließen will. Für die Qantas-Aktie ging es wegen des von der australischen Regierung verhängten Reiseverbots in Sydney um 12 Prozent nach unten. In Tokio schoss die Aktie der Fujifilm Holdings um 15,4 Prozent nach oben. China hatte berichtet, dass Favipiravir, der generische Name für das Grippemittel Avigan des Konzerns, gegen das neue Coronavirus wirksam sei. Fujifilm hat das entsprechende Patent in China an Zhejiang Hisun Pharmaceutical auslizenziert, deren Aktien in Schanghai um 10 Prozent nach oben sprangen.

Der am Vortag ausgesetzte Handel auf den Philippinen soll am Donnerstag wieder aufgenommen werden, aber mit deutlich verkürzten Handelszeiten, wie die Börsenaufsicht mitteilte. Hintergrund der Aussetzung war die starke Ausbreitung des Coronavirus in dem Land. Deshalb war eine landesweite Quarantäne verhängt worden.

CREDIT

Weiter aufwärts geht es auch am Mittwoch mit den Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Der Markt leide unter einer Kombination an Belastungsfaktoren von der Rezession bis zur Liquidität, heißt es. Allein das Ausmaß und vor allem die Länge der Rezession zu bestimmen sei schwer bis unmöglich. Die Risikoprämien bei Anleihe-Spreads hingen aber eng am Wirtschaftswachstum.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Europas Automarkt bleibt im Rückwärtsgang

Der Automarkt in Europa ist im Februar erneut kräftig geschrumpft. Um 7,2 Prozent nahm die Zahl der Neuzulassungen ab auf 1,067 Millionen Fahrzeuge, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Damit lag das Minus fast gleichauf mit dem im Vormonat. Berichtet werden die Zahlen für die EU und den Freihandelsraum Efta sowie Großbritannien.

BMW erwartet 2020 deutlichen Gewinnrückgang

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 18, 2020 08:24 ET (12:24 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

BMW rechnet dieses Jahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang. "Infolge der Belastungen aus der inzwischen weltweiten Ausbreitung (des Coronavirus) dürfte das Konzernergebnis vor Steuern 2020 nun deutlich rückläufig sein", sagte Finanzvorstand Nicolas Peter während der Jahrespressekonferenz. Vor Ausbruch des Virus hatte der Münchener Konzern noch ein deutlich steigendes Ergebnis erwartet, also einen Anstieg um mehr als 10 Prozent. BMW rechnet zudem angesichts einer geringeren Autonachfrage wegen der Corona-Krise dieses Jahr mit einem Margenrückgang im Autogeschäft. Die EBIT-Marge im Segment Automobile dürfte zwischen 2 bis 4 Prozent liegen, kündigte der DAX-Konzern an. Vergangenes Jahr hatte BMW eine operative Rendite von 4,9 Prozent erzielt.

Covestro schließt neue Kreditlinie über 2,5 Milliarden Euro ab

Der Werkstoffhersteller Covestro hat mit seinen Kernbanken eine neue syndizierte revolvierende Kreditfazilität über 2,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Laufzeit der neuen Kreditlinie von fünf Jahren kann zwei Mal um ein Jahr verlängert werden. Sie kann in verschiedenen Währungen in Anspruch genommen werden und dient als Backup-Liquiditätsreserve, wie das Unternehmen mitteilte. Die Fazilität ersetzt die bestehende revolvierende Kreditlinie über 1,5 Milliarden Euro, die ebenfalls eine Backup-Liquiditätsreserve darstellte.

Deutsche Telekom schließt wegen Corona Filialen in Deutschland

Die Deutsche Telekom schließt wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Filialen in Deutschland. Dies gelte vom 18. März bis auf weiteres, teilte der DAX-Konzern mit. Die Kunden sollen weiterhin an den Hotlines, online und über soziale Medien betreut werden. Mit der Entscheidung komme der Konzern seiner Fürsorgepflicht für Mitarbeiter und Kunden nach.

Fresenius-Tochter Curalie kauft Digitale Gesundheitsgruppe

Die Fresenius-Tochter Curalie hat die Digitale Gesundheitsgruppe (DGG) übernommen, ein Unternehmen im Bereich Telemedizin und E-Health-Lösungen für chronische Erkrankungen. Der Zukauf soll das digitale Angebot des Konzerns für chronisch Kranke komplettieren. Einen Preis der Transaktion gab Fresenius nicht bekannt.

Munich Re sieht bisher kaum Belastungen durch Corona-Krise

Die Munich Re erwartet nach wie vor keine materiellen Auswirkungen der Corona-Krise auf das Jahresergebnis des Konzerns. Je stärker sich die Viruswelle ausbreite, desto stärker könnte auch Munich Re betroffen sein, heißt es jedoch in dem am Morgen veröffentlichten Geschäftsbericht des Rückversicherungskonzerns. Die Munich Re bestätigte damit im Grunde die bereits bei der Bilanzpressekonferenz Ende Februar getätigten Aussagen.

RWE verschiebt Hauptversammlung und Dividendenzahlung

Der Energieversorger RWE hat seine für den 28. April angesetzte Hauptversammlung abgesagt und eine spätere Dividenenzahlung angekündigt. Grund seien die weltweite Ausbreitung des Coronavirus die Anordnungen der zuständigen Gesundheitsbehörden, teilte der Konzern nach einer entsprechenden Entscheidung des Vorstands mit. Die Hauptversammlung werde auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr verschoben.

Volkswagen warnt vor Zusammenbruch der Lieferketten

Volkswagen befürchtet angesichts der zunehmend drastischeren Auswirkungen der Corona-Krise auf die Realwirtschaft ein Abreißen der Teileversorgung. "Durch die zunehmend herausfordernde und dynamische Situation im Bereich der Zulieferer und Logistik kann eine stabile Versorgung der Werke nicht mehr dauerhaft gewährleistet werden", teilte die Kernmarke des Konzerns bei Vorlage der ausführlichen Geschäftszahlen 2019 mit. Gleichzeitig zeichne sich ein rückläufiger Absatz in Europa ab.

Wirecard bestätigt abermals Ausblick für operativen Gewinn 2020

Der Zahlungsdienstleister Wirecard sieht nach Prüfung der Zahlen zum ersten Quartal bisher keine Auswirkungen auf das Jahresgewinnziel. Die Aussagen vom 27. Februar hätten unverändert Bestand, teilte das DAX-Unternehmen mit. Wirecard rechnet 2020 mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,0 bis 1,12 Milliarden Euro nach 785 Millionen im Vorjahr.

Rheinmetall erwartet 2020 sinkende Marge - Corona nicht inkludiert

Rheinmetall rechnet dieses Jahr bei stabilen Umsätzen mit einer rückläufigen Rendite. Die operative Ergebnisrendite wird auf Konzernebene bei rund 7 Prozent gesehen, kündigte der Hersteller von Rüstungs- und Autoteilen anlässlich der Bilanzpressekonferenz mit. Vergangenes Jahr hatte der Düsseldorfer Konzern die Rendite leicht auf 8,1 von 8,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz soll dank besserer Geschäfte im Defence-Geschäft organisch um 1 bis 3 Prozent zulegen.

Jungheinrich steigert Umsatz und Gewinn - Ausblick ohne Corona-Folgen

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat 2019 Umsatz und Nettogewinn gesteigert. Den im Dezember ausgegebene Ausblick für das laufende Jahr bestätigte der Konzern. Allerdings seien die Folgen der Coronavirus-Pandemie derzeit noch nicht absehbar und im Ausblick für das laufende Jahr nicht enthalten. Es sei aber mit Belastungen zu rechnen. Auswirkungen auf die Lieferkette oder Produktion wurden bisher nicht registriert. An die Aktionäre soll eine um 2 Cent gesenkte Dividende von 0,46 Euro je Stammaktie bzw. 0,48 je Vorzugsaktie gezahlt werden.

Corestate Capital verschiebt Hauptversammlung

Corestate Capital kann seine Hauptversammlung nicht wie geplant am 29. April abhalten. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, wird das Aktionärstreffen wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Dividende könne dementsprechend auch nicht wie geplant am 30. April ausgeschüttet werden, weil die Hauptversammlung den Dividendenvorschlag genehmigen muss.

Deutz zahlt trotz Gewinneinbruch stabile Dividende

Der Motorenhersteller Deutz hat 2019 bei höheren Umsätzen deutlich weniger verdient, will aber eine stabile Dividende von 0,15 Euro zahlen. Laut Unternehmen stieg der Umsatz um 3,5 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sondereffekten sank um 3,9 Prozent auf 78,8 Millionen Euro. Unter dem Strich brach der Gewinn um ein Viertel auf 52,3 Millionen Euro ein.

Washtec strebt 2020 stabilen Umsatz und leichten EBIT-Anstieg an

Der Waschanlagenhersteller Washtec strebt für 2020 eine stabile Umsatzentwicklung und einen leichten Anstieg des EBIT an. Auch den freien Cashflow will das Unternehmen deutlich steigern. Washtec arbeite an der Steigerung der Profitabilität, um mittelfristig wieder auf eine zweistellige EBIT-Rendite zu kommen. Mit Blick auf die Coronavirus-Krise teilte Washtec mit, deren Auswirkungen würden letztlich von verschiedenen Faktoren bestimmt.

Demire steigert operativen Gewinn und will 2020 weiter wachsen

Die Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Demire) hat 2019 operativ mehr verdient. Geholfen haben Steigerungen bei den Mieteinnahmen und dem Wert des Portfolios, die Finanzierungskosten wurden reduziert. Im laufenden Jahr will der Gewerbeimmobilienkonzern den operative Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern (FFO I) dank weiterer Steigerungen bei den Mieterträgen auf 40,0 bis 42,0 Millionen Euro verbessern. Bei den Mieterträgen peilt Demire 90,0 bis 92,0 Millionen Euro an.

OHB bleibt 2019 leicht unter der eigenen Prognose

Das Raumfahrtunternehmen OHB hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert, ist damit aber leicht hinter den eigenen Prognosen zurückgeblieben. Die Aktionäre sollen eine Dividende auf Vorjahresniveau von 0,43 Euro je Aktie erhalten.

Windeln.de setzt 2019 weniger um und prüft Verkäufe in Südeuropa

Windeln.de hat im vierten Quartal und 2019 weniger Umsatz erzielt, der bereinigte operative Verlust wurde vor allem aufgrund von Kostensenkungen verringert. Belastend wirkte vor allem das wichtige China-Geschäft. An der im Januar bereits angekündigten Verschiebung der Erreichung eines Break-Even beim bereinigten EBIT auf das erste Quartal 2021 hält das Unternehmen fest. Um dieses Ziel zu erreichen, prüft der Vorstand den Verkauf des von den Bebitus Shops betriebenen südeuropäischen Geschäfts. Eigentlich sollte die operative Gewinnschwelle Anfang 2020 erreicht werden.

Wintershall: Cashflow-Breakeven derzeit ab Ölpreis von 35 USD/Barrel

Wintershall braucht derzeit einen Ölpreis in der Größenordnung von 35 bis 40 US-Dollar je Barrel, um einen positiven freien Cashflow erwirtschaften und daraus die nötigen Explorationsinvestitionen finanzieren zu können. Das sagte CEO Mario Mehren in einer Telefonkonferenz am Mittwoch. Mehren wollte keine Prognose dazu abgeben, wohin sich die Öl- und Gaspreise im laufenden Jahr entwickeln werden.

Inditex steigert Jahresgewinn und spürt nun Corona-Krise

Inditex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Gewinn und Umsatz gesteigert. Aber der spanische Modeeinzelhändler mit Marken wie Zara, Bershka oder Massimo Dutti bekommt immer stärker die Auswirkungen durch die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie auf das Geschäft zu spüren. Im März ging der Umsatz infolge Corona-bedingter Ladenschließungen um 24 Prozent zurück, teilte die Inditex SA mit.

Nokia verschiebt Hauptversammlung

Nokia verschiebt die für den 8. April geplante Hauptversammlung. Grund sind behördliche Auflagen, die im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen untersagen. Nokia wird die Aktionärsversammlung "so schnell wie praktisch möglich" nachholen.

Raiffeisen Bank International gibt für 2020 Corona-Krise-Ausblick

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 18, 2020 08:24 ET (12:24 GMT)

Die Raiffeisen Bank International (RBI) rechnet wegen der Coronavirus-Ausbreitung mit einer möglichen "schweren Rezession" in Europa und für das eigene Geschäft mit geringerem Kreditwachstum und höheren Risikokosten. Die Auswirkungen des aktuellen Umfelds auf die Profitabilität 2020 würden noch evaluiert. Aufgrund der Entwicklung rechnet die Bank für das eigene Geschäft nun mit einem geringeren Kreditwachstum. Laut Geschäftsbericht, der noch nicht die aktuelle Prognose enthält, war die Bank zuvor von einem durchschnittlichen Kreditwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in den kommenden Jahren ausgegangen.

Ferratum senkt Umsatz- und EBIT-Prognose 2020

Der Finanzdienstleister Ferratum hat seinen Ausblick auf das laufende Jahr gesenkt. Die Covid-19-Pandemie werde das Geschäft massiv belasten, teilte der Anbieter von Kleinkrediten aus Finnland, der in Deutschland börsennotiert ist, mit. Nach einem kräftigen Umsatz- und Gewinnwachstum 2019 erwartet Ferratum 2020 einen erheblich Rückgang bei den Erträgen und dem Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) gegenüber dem Vorjahr.

Renault unterbricht Produktion auch in Marokko, Portugal, Slowenien

Der französische Autohersteller Renault unterbricht wegen der Verbreitung des Coronavirus die Produktion in weiteren Werken. In Marokko und Portugal werde die Fertigung in den Autofabriken vorübergehend eingestellt, kündigte die Renault SA an. Bei der Tochter Revoz werde die Produktion im slowenischen Werk Novo Mesto unterbrochen. In Marokko seien die Werke in Tangier und Casablanca betroffen, in Portugal in Cacia.

Pharmakonzern Sanofi bietet Malaria-Medikament gegen Coronavirus an

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat der Regierung in Paris ein Malaria-Medikament zur Behandlung von Coronavirus-Infizierten angeboten. Erste Studien zu dem Medikament Plaquenil seien "vielversprechend", erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Sanofi stellte mehrere Millionen Dosen in Aussicht, "mit denen bis zu 300.000 Patienten behandelt werden könnten", wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Sodexo befürchtet Milliardenbelastung wegen Corona-Pandemie

Sodexo rechnet angesichts der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus mit einer erheblichen Umsatzbelastung. Im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 dürfte der Effekt auf die Erlöse bei rund 2 Milliarden Euro liegen, teilte der französische Caterer auf Grundlage vorläufiger Schätzungen mit. Belastungen habe das Unternehmen zunächst in der zweiten Januarhälfte in China verzeichnet, im Februar dann in Europa.

Verbund erhöht Dividende nach gutem Geschäftsjahr kräftig

Der österreichische Versorger Verbund hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und seine Entschuldung weiter fortgesetzt. Der Konzern profitierte von einem starken Anstieg der durchschnittlichen Absatzpreise, bedingt durch ein höheres Strompreisniveau auf dem Großhandelsmarkt für Strom. Die Aktionäre sollen eine deutlich höheren Dividende erhalten.

Facebook und Google sprechen mit Washington über Erkennung von Corona-Infizierten - Medien

Die Internetriesen Facebook und Google sind US-Medienberichten zufolge im Gespräch mit der US-Regierung über die Verwendung persönlicher Nutzerdaten im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Eine Maßnahme sei beispielsweise das Sammeln der Standortdaten der Smartphones von US-Bürgern und deren anonyme Verwendung, um die Ausbreitung des Virus festzustellen und dringende medizinische Notwendigkeiten vorhersagen zu können, berichtete die Washington Post am Dienstag.

Tencent verdient dank Wachstum in allen Bereichen deutlich mehr

Der chinesische Internetriese Tencent hat seinen Gewinn im vierten Quartal kräftig gesteigert, auch bei Spielen und Diensten für Soziale Netzwerke. Der Nettogewinn des weltgrößten Videospielekonzern stieg in den drei Monaten um 52 Prozent auf 21,58 Milliarden Yuan (rund 2,79 Milliarden Euro), das war weniger als Analysten laut Factset mit 23,01 Milliarden Yuan erwartet hatten. Der Umsatz legte um 25 Prozent auf 105,77 Milliarden Yuan zu und lag damit über der Konsensschätzung der Analysten von 103,78 Milliarden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2020 08:24 ET (12:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.