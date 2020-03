Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Einschätzung von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer nicht in der Lage, den Absturz der Aktienkurse zu verhindern. "Ich glaube nicht, dass die EZB oder eine andere Zentralbank die Macht hat, die Aktienkurse zu stützen", sagte Krämer. Irgendwann seien die Kurse so weit gefallen, dass die Ersten zugreifen würden.

"Das Preis-Buch-Verhältnis auf dem Höhepunkt vergangener Krisen ist eine Orientierungsgröße", sagte Krämer. Letztlich müsse die Zahl der Neuinfektionen wie in China den Höhepunkt überschreiten und sinken.

Die EZB kauft im Rahmen ihres regulären APP-Programms vor allem Staaatsanleihen und daneben Covered Bonds, Unternehmensanleihen und Kreditverbriefungen, deren Bestände sie monatlich insgesamt um 20 Milliarden Euro vergrößern will. Darüber hinaus will sie bis Jahresende im Rahmen eines zusätzlichen Programms vor allem private Papiere für insgesamt 120 Milliarden Euro ankaufen.

Aktien gehören zumindest derzeit nicht zum Ankaufportfolio der EZB. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit gesagt, dass die EZB die Lage bei Investmentfonds genau beobachte und gegebenenfalls einen "übermäßigen Preisverfall" verhindern wolle. "Bei Fonds gilt es im Falle massiver Mittelabzüge, einen übermäßigen Preisverfall durch sogenannte Fire Sales - also Notverkäufe von Vermögenswerten zu Schleuderpreisen - zu verhindern", sagte Schnabel. Die EZB wollte diese Äußerung nicht weiter kommentieren.

Investmentfonds können sowohl in Anleihen als auch in Aktien investieren. Krämer sagte, durch die weite Verbreitung von Indexfonds sei es für Anleger einfacher geworden, in großem Stil Aktien zu verkaufen. "Das ist eine Erklärung dafür, warum die Aktienkurse zuletzt so ungewöhnlich schnell gefallen sind", sagte er.

