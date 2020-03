18. März (WNM/Reuters) - Weltweit sind rund 200.000 Menschen infiziert und fast 8.400 Menschen sind laut Reuters bislang an den Folgen des Coronavirus gestorben. Hier gesammelt die wichtigsten Coronavirus-Nachrichten weltweit der vergangenen Stunden: EUROPA * Die Sperrung in Italien könnte verlängert werden, wenn sich die Häufigkeit neuer Fälle nicht verlangsamt, teilten Beamte am Mittwoch mit. Seit die Beschränkungen am 12. März verschärft wurden, hat sich die Zahl der Fälle auf 31.506 mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...