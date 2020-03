NEW YORK (Dow Jones)--Mit deutlichen Verlusten dürften die US-Börsen in den Mittwochshandel starten. Die Futures auf die wichtigen Aktienindizes liegen vorbörslich zwischen 3,7 und 4,4 Prozent im Minus.

Damit dürfte die Gegenbewegung vom Dienstag, befeuert von einem Stimulipaket der US-Regierung zur Bewältigung der Coronavirus-Krise, nicht mehr als ein Zwischenspiel gewesen sein. Ohnehin hatten die Kurse trotz kräftiger Gewinne den zweistelligen Einbruch vom Montag längst nicht wettgemacht.

Im Rahmen diverser Maßnahmen sollen insgesamt 1 Billion Dollar in die US-Wirtschaft gepumpt werden, wie US-Finanzminister Steven Mnuchin zu Journalisten sagte. Die Details des Pakets stehen noch nicht fest, doch sollten 250 Milliarden Dollar direkt an Privathaushalte - etwa in Form von Schecks - und Unternehmen gegeben werden, erfuhr das Wall Street Journal von Regierungsvertretern. Sollten diese Maßnahmen nicht die erhoffte Wirkung zeigen, könnten in den Wochen darauf weitere Direktzahlungen vorgenommen werden. Vor republikanischen Mitgliedern des Senats äußerte Mnuchin demnach auch die Befürchtung, dass die Arbeitslosigkeit in den USA, die zuletzt auf dem extrem niedrigen Niveau von 3,5 Prozent lag, auf 20 Prozent springen könnte, wenn die Regierung nicht gegensteuere.

Das Hilfsprogramm müsste vom US-Kongress gebilligt werden, wobei man sich wohl über die Notwendigkeit einig sein dürfte. Allenfalls die Form der Unterstützung dürfte kontrovers diskutiert werden, wie der republikanische Senator Marco Rubio (Florida) andeutete.

In den vergangenen Wochen hatte die US-Notenbank schon vergeblich versucht, über zwei Notzinssenkungen die US-Wirtschaft zu stützen. Diese Maßnahmen waren allerdings verpufft und verunsicherten die Anleger eher als dass sie beruhigten. Fiskalische Maßnahmen wiederum werden Zeit brauchen, um Wirkung zu zeigen.

"Ich denke schon, dass die Fed das Richtige tut", sagt Alex Au, Geschäftsführender Direktor beim Hedgefonds Alphalex Capital Management. Aber die Anleger müssten sich mit Margin Calls herumschlagen, fügt er in Anspielung auf Investoren hinzu, die mit geliehenem Geld große Wetten eingegangen sind, bei fallenden Kursen Geld nachschießen und deshalb verkaufen müssen.

WTI-Ölpreis im freien Fall

Steil nach unten geht es mit den Ölpreisen, auf denen die Angst vor einer rezessionsbedingten Nachfrageschwäche und der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland lasten. Vor allem die US-Ölsorte WTI verbilligt sich drastisch um 9,1 Prozent auf 24,50 Dollar - den tiefsten Stand seit fast 18 Jahren. Mit dem Fall unter die wichtige Unterstützung aus der vorigen Ölschwemme bei 25,06 Dollar sei der Weg für WTI frei bis auf 22 Dollar, sofern Russland und Saudi-Arabien ihren Streit nicht beilegten, sagt Naeem Aslam von Avatrade. Die europäische Referenzsorte Brent ermäßigt sich um 4,5 Prozent auf 27,43 Dollar.

Auch der Goldpreis gibt wieder nach. Die Feinunze verbilligt sich um 2,0 Prozent auf 1.503 Dollar. Für John D. Herrmann, Zinsstratege bei MUFG, signalisiert der fallende Goldpreis bei gleichzeitig fallenden Aktienkursen ein "großes Risk-Off-Ereignis". Der US-Wirtschaft stehe eine drastische Abkühlung bevor. Eine etwaige Erholung dürfte U-förmig, also langsam, verlaufen, prognostiziert der Stratege.

Trotz der zu erwartenden Verluste an den Aktienmärkten werden auch Anleihen verkauft. Beobachter sprechen von sogenannten Firesales von Anlegern, die dringenden Liquiditätsbedarf hätten. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt derweil um 1,8 Basispunkte auf 1,10 Prozent.

Am Devisenmarkt behauptet der Dollar seine Gewinne vom Vortag, der Euro notiert aktuell bei 1,0950 Dollar. Beobachter sehen jedoch noch Aufwertungspotenzial im Greenback. Sollte die Nachfrage für den US-Dollar als vermeintlich sicherer Hafen anhalten, dann könnte der Euro in Richtung der Marke von 1,05 Dollar fallen, so Derek Halpenny, Head of Research for Global Markets bei MUFG. Hintergrund sei die Sorge, dass die Coronavirus-Pandemie deutliche konjunkturelle Folgen nach sich dürfte.

Erzwungene Werksschließung belastet Tesla

An Konjunkturdaten wurden nur die Daten zu den Baugenehmigungen und -beginnen veröffentlicht. Demnach ging die Zahl der Baubeginne im vergangenen Monat nicht so stark zurück wie erwartet. Allerdings stammen die Daten aus der Zeit, bevor sich die Corona-Krise auch in den USA bemerkbar machte.

Unter den Einzelwerten verlieren Tesla vorbörslich rund 10 Prozent. Auf Anordnung der zuständigen Polizeibehörden, die eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern wollen, muss der Hersteller von Elektroautos sein Werk im kalifornischen Freemont doch schließen. Eigentlich hatte Tesla-Chef Elon Musk die Produktion aufrechterhalten wollen, trotz der Aufforderung der Behörden, "nicht notwendige" Geschäftstätigkeiten einzustellen und die Mitarbeiter zu ihrer Sicherheit nach Hause zu schicken.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,44 -4,5 0,49 -75,9 5 Jahre 0,71 -2,9 0,74 -121,3 7 Jahre 0,99 0,6 0,99 -125,3 10 Jahre 1,10 1,8 1,08 -134,6 30 Jahre 1,68 -1,4 1,69 -139,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:44 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0964 -0,47% 1,1208 1,1062 -2,2% EUR/JPY 117,84 -0,24% 119,13 118,99 -3,3% EUR/CHF 1,0548 -0,23% 1,0549 1,0565 -2,8% EUR/GBP 0,9249 +1,40% 0,9064 0,8944 +9,3% USD/JPY 107,50 +0,22% 106,32 107,55 -1,2% GBP/USD 1,1852 -1,86% 1,2366 1,2366 -10,6% USD/CNH (Offshore) 7,0499 +0,29% 7,0100 7,0302 +1,2% Bitcoin BTC/USD 5.120,26 -6,21% 4.855,76 5.365,01 -29,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,50 26,95 -9,1% -2,45 -59,4% Brent/ICE 27,43 28,73 -4,5% -1,30 -57,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.502,75 1.534,12 -2,0% -31,36 -1,0% Silber (Spot) 12,21 12,73 -4,1% -0,52 -31,6% Platin (Spot) 631,50 668,45 -5,5% -36,95 -34,6% Kupfer-Future 2,19 2,32 -5,5% -0,13 -21,9% ===

Kontakt zum Autor: claudia.nehrbass@wsj.com

DJG/cln/ros/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2020 09:15 ET (13:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.