TOKIO (dpa-AFX) - Aus Furcht vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus will Japan alle ankommenden Reisenden aus 38 Ländern für zwei Wochen unter Quarantäne stellen. Die Maßnahme werde am Donnerstag greifen und neben Ägypten sowie dem Iran auch europäische Länder umfassen, sagte Ministerpräsident Shinzo Abe am Mittwoch.



Zudem wird die Regierung in Tokio seinen Worten zufolge bereits ausgestellte Visa für Menschen aus diesen 38 Ländern stornieren. Ferner gelte von Donnerstag an ein Einreiseverbot für Reisende aus Teilen Spaniens, Italiens und der Schweiz sowie aus ganz Island, sagte Abe weiter. Bisher waren lediglich Besucher aus China und Südkorea unter die 14-tägige Quarantäne gefallen.



Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat mittlerweile Europa zum Epizentrum der Pandemie erklärt. In vier Monaten sollen die Olympischen Spiele in Japans Hauptstadt Tokio beginnen. Das neuartige Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen./tk/DP/jha