NEW YORK (dpa-AFX) - Wie gewonnen so zerronnen: Die US-Aktienmärkte haben ihre klaren Vortagesgewinne zur Wochenmitte wieder mehr oder weniger komplett abgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel gleich nach Eröffnung massiv ab unter die Marke von 20 000 Punkten. Zuletzt notierte er noch 5,72 Prozent tiefer bei 20 022,08 Zählern, nachdem er am Dienstag um rund 5,2 Prozent gestiegen war.



Der marktbreite S&P 500 verlor am Mittwoch zuletzt 5,49 Prozent auf 2390,25 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 4,55 Prozent auf 7134,11 Punkte nach./edh/jha/



