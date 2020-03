München (ots) - Die 2. Staffel "Charité" wurde mit dem diesjährigen "Jupiter Award" preisgekrönt: Die Leser der Cinema und TV-Spielfilm haben sie zur besten TV Serie 2019 gewählt.Die Staffel mit sechs Folgen wurde ab 19. Februar 2019, jeweils dienstags um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Sie spielt in den letzten beiden Jahren des Zweiten Weltkriegs, Bombenangriffe erschüttern auch Deutschlands berühmtestes Krankenhaus. Unter der Belegschaft finden sich Handlanger der Ausmerzungsideologie, aber auch Ärzte wie Prof. Ferdinand Sauerbruch, der zwar anfangs den Nationalsozialismus begrüßt hat, aber dann mehr und mehr auf Distanz geht.Jana Brandt, MDR-Fernsehfilmchefin und verantwortliche Redakteurin: "Ich freue mich gemeinsam mit dem ganzen Team über diese Auszeichnung. Ein Publikumspreis ist immer eine ganz besondere Freude und angesichts des schweren historischen Stoffes bei der 2. Staffel von "Charité" eine doppelte."In den Hauptrollen spielten Mala Emde, Jannik Schümann, Ulrich Noethen, Luise Wolfram u. v. a. Das Drehbuch schrieben Dorothee Schön und Dr. Sabine Thor-Wiedemann, Regie führte Anno Saul.Produzenten waren Benjamin Benedict, Markus Brunnemann, Nico Hofmann und Sebastian Werninger, sowie Henriette Lippold als ausführende Produzentin (UFA FICTION). Die Redaktion hatten Jana Brandt und Johanna Kraus vom MDR."Charité" 2. Staffel ist eine Produktion der UFA FICTION in Koproduktion mit MIA Film im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm und der ARD Degeto für Das Erste.Die Dreharbeiten zur 3. Staffel "Charité", die um die Zeit des Mauerbaus in Berlin spielt, wurden Anfang März 2020 abgeschlossen. Der Sendetermin im Ersten steht noch nicht fest.Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteE-Mail: presseservice@DasErste.de, Tel: 089/ 5900 42896Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4551302