Wegen Zweifeln an der Wirksamkeit der billionenschweren Hilfen für die Weltwirtschaft fliehen weitere Anleger aus den Aktienmärkten. Derzeit dominiere die Furcht, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in eine Rezession führen, sagte Michael James, Chef des Aktienhandels bei der Investmentbank Wedbush. "Das drängt alles andere in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...