Sanders hatte am Dienstag bei Vorwahlen in Florida, Illinois und Arizona erneut deutlich schwächer abgeschnitten als sein Rivale Ex-Vizepräsident Joe Biden.Washington - Nach einer Niederlagenserie im Zweikampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten will Bernie Sanders seine Bewerbung überdenken. Der 78-jährige Senator werde mit seinen Anhängern Gespräche führen, "um seine Kampagne zu bewerten", teilte Wahlkampfleiter Faiz Shakir am Mittwoch mit. Sanders hatte am Dienstag bei Vorwahlen in Florida...

