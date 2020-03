Der Goldpreis kämpft nach wie vor mit der Marke von 1.500 Dollar. Doch der große Abverkauf scheint vorerst gestoppt zu sein. Nach wie vor ist die Marke von 1.460 Dollar die wichtigste Unterstützung. Doch es gibt Parallelen zu der Finanzkrise, die durchaus beachtlich sind. Und diese sollten Goldanlegern Hoffnung geben, dass es schon bald wieder aufwärtsgeht.Wie zur Finanzkrise, so flüchten die Anleger auch in der Coronakrise zunächst in den US-Dollar. Das muss nicht zwangsläufig logisch sein. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...