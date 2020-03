Die Coronavirus-Pandemie legt große Teile der Autoindustrie in Europa mit zehntausenden Beschäftigten lahm. Nach Branchenriesen wie Volkswagen, Audi, Daimler Peugeot und Renault kündigten am Mittwoch weitere Hersteller wie BMW, Toyota und Porsche Produktionsstopps von bis zu einem Monat an.

Den vollständigen Artikel lesen ...