RIAD (AFP)--Saudi-Arabien will wegen der Coronavirus-Pandemie nächste Woche einen virtuellen G20-Sondergipfel abhalten. Riad stehe mit den Vertretern der G20-Staaten im Gespräch, um ein außerplanmäßiges virtuelles Treffen der Staats- und Regierungschef zu organisieren, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Dabei solle es um ein abgestimmtes Vorgehen gegen die Pandemie sowie deren wirtschaftliche Folgen gehen. Riad hat derzeit den G20-Vorsitz inne.

Die Corona-Pandemie hatte im Dezember in China ihren Ausgang genommen. Mittlerweile hat das neuartige Virus sich weltweit verbreitet, besonders Europa ist stark betroffen. Weltweit wurden bislang rund 200.000 Ansteckungen bestätigt, mehr als 8000 Menschen starben an der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19.

March 18, 2020 11:08 ET (15:08 GMT)

