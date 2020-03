BERN (dpa-AFX) - Wegen der außerordentlichen Coronavirus-Lage hat die Schweizer Regierung Zwangsvollstreckungen gegen Menschen und Unternehmen mit Schulden ausgesetzt. Geldforderungen könnten frühestens wieder ab 20. April eingefordert werden, teilte die Regierung am Mittwoch mit.



"Damit sollen Schweizer Unternehmen in diesem Bereich eine gewisse Entlastung erfahren", hieß es. "Der Bundesrat reagiert mit dem Rechtsstillstand auf den Umstand, dass durch die außerordentlichen Maßnahmen, namentlich durch die Schließung von Restaurants und Geschäften, zahlreiche Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten geraten werden."/oe/DP/men