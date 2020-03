FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom schließt ab heute im Kampf gegen die Corona-Krise ihre Shops in Deutschland. Wann die Geschäfte wieder geöffnet werden, ist ungewiss der Konzern erklärte am Mittwoch, dies gelte bis "auf Weiteres". Der DAX-Konzern will seine Kunden weiterhin an den Hotlines, online und auf den Social-Media-Kanälen betreuen. Betroffen seien die rund 500 eigenen Shops sowie die rund 200 Partneragenturen in Deutschland.

Die Deutsche Telekom arbeite gemeinsam mit den Behörden an einer Lösung, um demnächst einige Shops als Grundversorgung für die Bevölkerung wieder zu öffnen, erklärte das Unternehmen weiter. Deutschland ist nicht das einzige Land, in dem die Telekom ihre Shops vorübergehend schließt. In den Niederlanden betrifft es alle ihre Läden, in den USA 80 Prozent.

March 18, 2020 11:22 ET (15:22 GMT)

