BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will mit einem eigenen Gesetzentwurf arbeitenden Eltern helfen, die besonders stark von der Corona-Krise betroffen sind. "Dazu werden wir voraussichtlich am Montag einen Gesetzentwurf im Bundeskabinett beschließen", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nach einem Gespräch mit den Sozialpartnern und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin.

Damit soll Eltern etwa im Home Office geholfen werden, wenn sie die Betreuung ihrer Kinder unter zwölf Jahren nicht sicherstellen können. Heil sprach von entgeltsichernden Maßnahmen und einem "Signal", die Familien nicht alleine zu lassen.

Es soll dazu bereits am morgigen Donnerstag "Abstimmungsprozesse" zwischen den Bundesministerien geben. Diese seien "sehr weit gediehen", so der SPD-Politiker. Das Ziel sei, den Gesetzentwurf dem Bundestag und dem Bundesrat noch in der kommenden Woche zuzuleiten. "Wir setzen auf ein schnelles Verfahren."

