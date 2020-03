Der Industriekonzern Thyssenkrupp bereitet sich in der Corona-Krise auf eine Dursttrecke vor und will diese auch durch Kurzarbeit durchstehen. "Wir sichern unsere Menschen und unser Geschäft bestmöglich ab", sagte Personalvorstand Oliver Burkhard dem Unternehmen zufolge am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

Den vollständigen Artikel lesen ...