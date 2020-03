FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Puma nach dem heftigen Kursrückschlag von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 65 auf 45 Euro gesenkt. Die Coronavirus-Pandemie hinterlasse nicht nur im China-Geschäft des Sportartikelerstellers deutliche Bremsspuren, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch in den Absatzregionen Europa und Nordamerika dürften die Einbußen kräftig ausfallen. Sturm senkte seine Ergebnisschätzungen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 15:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 15:31 / MEZ



ISIN: DE0006969603

